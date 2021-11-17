Напомним, что с 16 ноября начались работы по расчистке участка от деревьев. Разрешения от надзорных ведомств в отношении участка на территории ОКБ уже получены. Оформляется документация, ведутся необходимые юридические процедуры.

Власти Владимирской области намерены построить ковид-госпиталь на территории Областной клинической больницы за семь месяцев. Такую задачу поставил врио губернатора Александр Авдеев. Об этом во время публичных слушаний по бюджету заявил директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин.Напомним, что с 16 ноября Разрешения от надзорных ведомств в отношении участка уже получены. Оформляется документация, ведутся необходимые юридические процедуры.Вместимость четырёхэтажного ковидария составит 226 мест. Примерная смета – 3,7 млрд рублей. Федерация уже одобрила заявку на финансирование проекта.