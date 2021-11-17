График работы заведений общепита продлён до часа ночи.

Врио губернатора Александр Авдеев откликнулся на просьбы бизнеса продлить работу кафе и баров до часа ночи. В указ главы региона внесены необходимые изменения.Вчера, 16 ноября, в департаменте предпринимательства директора Сергея Сидорина с рестораторами и отельерами, на которой они озвучили свою инициативу. Внесённые изменения касаются также ресторанов, ночных клубов, боулинг-клубов и дискотек.Как уточнили в Белом доме, с 18 ноября по 15 декабря 2021 года заведения общепита смогут оказывать услуги клиентам с 06:00 до 01:00 следующего дня. В оставшееся время предприятия могут работать навынос и доставлять заказы. При этом проведение танцевальных программ, караоке, конкурсов и дискотек с 18 ноября по 15 декабря запрещено.«К новогодним праздникам нам необходимо подойти с высокими показателями по вакцинации. Введение QR-кодов не должно негативно сказаться на работе бизнеса. Обратная связь от деловых кругов говорит о том, что большинство жителей и гостей области спокойно относятся к просьбе предъявить сертификат», − прокомментировал изменения в указ врио губернатора.Напомним, что до 15 декабря необходимо привить не менее 80% сотрудников ряда сфер. При этом в любом случае в регионе для посещения мест массового пребывания людей будут введены QR-коды. Переносов не будет.