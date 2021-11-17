В России растут темпы вакцинации от коронавируса. За неделю в стране было привито от COVID-19 более 3,2 млн человек. Темпы иммунизации населения выросли на шесть процентов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, темпы вакцинации пожилых россиян за неделю возросли еще больше – на 14%.

В России растут темпы вакцинации от коронавируса. За неделю в стране было привито от COVID-19 более 3,2 млн человек. Темпы иммунизации населения выросли на шесть процентов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, темпы вакцинации пожилых россиян за неделю возросли еще больше – на 14%.Но, к сожалению, вакцинация многими гражданами рассматривается как повод к антиковидным послаблениям. Люди перестают носить средства индивидуальной защиты, меньше следят за социальной дистанцией, перестают ограничивать социальные контакты в целом. При этом заразиться коронавирусом вполне может и вакцинированный человек.Израиль стал одним из первых государств, запустивших кампании противоковидной вакцинации и бустерных (дополнительных) уколов и ослабивших ограничительные меры. На сегодня в стране полностью привито 61,5% населения, при этом сделано 4 млн бустерных уколов. Однако, как , Израилю не удалось погасить вспышку заболевания, обусловленную чрезвычайно высокой заразностью "дельта"-штамма SARS-CoV-2. Тем не мене, тот факт, что вирус находит новые чувствительные группы в человеческой популяции, не означает, что вакцинация бесполезна.Не так давно министерство здравоохранения Израиля впервые стало вносить в регулярные сводки данные о заболеваемости, тяжелых случаях течения COVID-19 и смертности с разбивкой по статусу вакцинации. До сих пор такая информация не обнародовалась, что давало повод антиваксерам обвинять ведомство в злонамеренном утаивании данных об эффективности прививок. Публикуемые данные подтвердили: трехкратная вакцинация, как и двукратная, не дает стопроцентной гарантии от заражения. В стране зафиксированы случаи смерти от коронавируса пожилых людей и после третьей прививки. Также за последний месяц был один случай смерти трижды вакцинированного пациента моложе 60 лет.При этом это стандартная ситуация не только с коронавирусом, но и с любыми другими вирусными инфекциями: прививки не гарантируют, что человек не заразится, но существенно снижают риск осложнений и смерти. Как известный Израильский анестезиолог, в Израиле ревакцинацию (введение третьей бустерной дозы вакцины) начали в середине июля. И сейчас доля трижды вакцинированных в возрастной группе 60+ приближается к 70%. При этом, среди умерших от коронавируса процент трижды вакцинированных в последние недели сокращается, а абсолютное большинство умерших – люди, не сделавшие ни одной прививки. Таких в Израиле менее 10% населения старше 60 лет.На сегодня мы имеем следующую эффективность 3-й дозы1. Риск заболеть ковидом значительно снижен во всех возрастных группах ( темно зелёный цвет)Посмотрим на текущую вероятность заболеть в разных группах у разных людей ( невакц., с 2-ми дозами, с 3-я дозами)— do not resuscitate (@Nat_anest)Риск заболеть ковидом значительно снижен во всех возрастных группах (темно зеленый цвет)Интересно, что согласно данным Science, среди невакцинированных пенсионеров заболеваемость не растет – скорее всего, потому что сознающие свою уязвимость люди соблюдают повышенные меры предосторожности. Заболеваемость трижды вакцинированных медленно росла до середины августа (на фоне быстрого численного роста этой группы), а затем начала постепенно снижаться. Относительные цифры в группе 60+ в пересчете на 100 000 человек показывают, что заболеваемость у получивших три прививки за последний месяц снизилась в пять раз. При этом среди невакцинированных этот показатель заметно вырос, а в группе сделавших две прививки – остается примерно стабильным.Можно также . В этой стране привито почти 66 процентов населения – один из самых высоких уровней иммунизации в мире. Тем не менее сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Из-за небольшого населения заболеваемость в абсолютных цифрах выглядит незначительной, но третья (или четвертая?) волна коронавируса совершенно точно идет в стране с конца июня. При этом количество смертей от COVID-19 равно нулю. За полгода в стране никто не умер от коронавирусной инфекции! Это результат вакцинации. Штамм «дельта» в стране есть, а смертей нет.Эксперты сходятся во мнении, что вакцинация очень важна с точки зрения того, что она увеличивает шанс не заболеть и еще больше повышает шанс на более легкое течение инфекции. Тем не менее необходимо осознавать, что вакцинация – это, прежде всего, средство первичной профилактики, она не лечит коронавирусную инфекцию.Вылечить COVID-19, значительно облегчить течение болезни, а также критически сократить вероятность возникновения вирусного заболевания могут помочь лекарственные препараты, активирующие собственные интерфероны и антитела, которые борются с вирусами. Одним из таких препаратов считается "Амиксин". Класс препаратов (индукторы интерферонов), к которому он относится, внесен в Министерства здравоохранения России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.Эффективность действующего вещества "Амиксина" (тилорона) против коронавируса проверила группа ученых. Результаты опубликованы на сайте . Оценивалось 48 химических соединений, 24 из них показали потенциальную противовирусную активность против SARS-CoV-2."Амиксин", , проявляет максимальную активность уже через 24 часа и стимулирует выработку организмом всех типов интерферонов и антител.Последние — это крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации вирусов и других чужеродных веществ. Каждое антитело распознаёт уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме, — антиген, а в пределах данного антигена — определённый его участок, эпитоп. Связываясь с антигенами на поверхности чужеродных частиц, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожать чужеродные клетки или вирусные частицы.В отличие от антител, которые ориентированы на определенный вид патогена, интерфероны – универсальные бойцы. Они с нами с самого рождения и представляют неспецифический (врожденный) иммунитет. При этом интерфероны способны вызывать изменения внутри клеток, которые позволяют бороться с вирусами. "Амиксин" выделяет все четыре типа интерферонов – альфа, бета, гамма, лямбда, сказано в инструкции.Интерферон "альфа" (лейкоцитарный) считается основным, продуцируется лейкоцитами, синтезированными в ответ на вторжение патогенных микроорганизмов. Он препятствует делению вирусных частиц, активирует естественные клетки защиты иммунной системы.Интерферон-бета (фибробластный) образуется в стимулированных фибробластах – клеточных элементах соединительной ткани, которые находятся в среднем слое кожи (дерме). Этот вид интерферонов выполняет сходные с "альфой" функции.Основным преимуществом интерферона "лямбда" является минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые бывают у пациентов с COVID-19.Интерфероны "гамма" также оказывает противовирусное и противоопухолевое действие, но его главной функцией является регулирование всего комплекса реакций иммунного ответа на вторжение микроорганизма."Амиксин" продается в аптеках без рецепта. препарат совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний, а также симптоматическими средствами.