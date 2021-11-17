Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести допуск для членов правительства в здание на Охотном Ряду по QR-кодам. Изменения в пропускной системе проработает Аппарат ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести допуск для членов правительства в здание на Охотном Ряду по QR-кодам. Изменения в пропускной системе проработает Аппарат ГД.С инициативой о введении ограничений для представителей кабмина выступил на пленарном заседании 17 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Посещающие Думу для обсуждения законопроектов члены правительства должны быть привиты, подчеркнул политик.Володин поддержал инициативу Жириновского. Спикер обратился к присутствовавшим на заседании представителям кабмина и напомнил о правительственных законопроектах о QR-кодах."С себя надо начинать", – сказал Володин.Спикер попросил Аппарат ГД проработать изменения в пропускной системе, чтобы посещающие палату представители кабмина имели при себе QR-код.Ранее председатель ГД не политизировать вопрос о QR-кодах. Необходима взвешенная дискуссия, вопросы заботы о гражданах и стране должны быть в приоритете, подчеркнул Володин.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.Депутаты рассмотрели законопроекты на Совете ГД 15 ноября. До 14 декабря включительно инициативы будут обсуждать в регионах, Совете Федерации, Общественной и Счетной палатах.