В среду, 17 ноября, состоится очередной розыгрыш квартир в Москве. Стать обладателями нового жилья смогут прошедшие вакцинацию от коронавируса жители столицы.

В среду, 17 ноября, состоится очередной розыгрыш квартир в Москве. Стать обладателями нового жилья смогут прошедшие вакцинацию от коронавируса жители столицы.Розыгрыш квартир проводится в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Ее инициировала Московская торгово-промышленная палата. Бизнес выделил 10 однокомнатных квартир.Принять участие в розыгрыше могут жители столицы старше 18 лет, сделавшие прививку от COVID-19 с 8 по 14 ноября. Победители определятся в прямом эфире телеканала "Москва 24", их имена опубликуют на портале mos.ru.Участники розыгрыша могут проверить результаты при помощи . Достаточно указать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще один розыгрыш пройдет в среду, 24 ноября.Москва обеспечила все возможности для масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. На базе городских поликлиник работают более 100 прививочных пунктов. По соглашению с властями столицы пройти вакцинацию можно и в частных клиниках.Также прививочные пункты расположены в крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. В самом центре Москвы пройти вакцинацию можно в ГУМе и Гостином дворе.Вакцинация от коронавируса бесплатна. Для прохождения процедуры нужно взять с собой паспорт и полис ОМС (при наличии).Ранее мэр Сергей Собянин , что прививку от коронавируса сделали около пяти миллионов жителей столицы. Они получили оба компонента вакцины.