Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться Спутником Лайт.

Вакцина Спутник Лайт подойдет для переболевших коронавирусом людей, чей возраст не превышает 60 лет. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 17 ноября.Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — Лайтом, а кто старше 60 — Спутником V, — заявил он в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о разнице между вакцинами для переболевших COVID-19.14 ноября Гинцбург выразил мнение, что ревакцинироваться Спутником Лайт следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма Дельта. Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации очень критичен на сегодняшний день.До этого, 3 ноября, журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины Спутник Лайт. Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.