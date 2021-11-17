Смотрите в программе «Городская Среда»:
- Ремонты дорог во Владимире
Почему задержалось открытие...
Смотрите в программе «Городская Среда»:
- Ремонты дорог во Владимире
Почему задержалось открытие дорожной перемычки на Сперанского-Василисина?
- Дублер для жителей Доброго
На каком этапе строительство Рпенского проезда? И о планах дорожников на 2022 год.
Задайте и вы свой вопрос представителю мэрии Владимира в прямом эфире 17 ноября в 17.30 на телеканале «Россия24», или присылайте вопросы на наш номер в WhatsApp.
Программа «Городская Среда» - время спрашивать!