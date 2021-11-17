Смотрите в программе «Городская Среда»: - Ремонты дорог во Владимире Почему задержалось открытие...

Смотрите в программе «Городская Среда»:- Ремонты дорог во ВладимиреПочему задержалось открытие дорожной перемычки на Сперанского-Василисина?- Дублер для жителей ДоброгоНа каком этапе строительство Рпенского проезда? И о планах дорожников на 2022 год.Задайте и вы свой вопрос представителю мэрии Владимира в прямом эфире 17 ноября в 17.30 на телеканале «Россия24», или присылайте вопросы на наш номер в WhatsApp.Программа «Городская Среда» - время спрашивать!