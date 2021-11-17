Об этом на конференции Торгово-промышленной палаты рассказал врио губернатора Александр Авдеев.

Во Владимирской области планируют расширить дорогу между Суздалем и Владимиром. Об этом на конференции Торгово-промышленной палаты рассказал врио губернатора Александр Авдеев.Реконструкцию трассы Р-132 «Золотое кольцо» намерены завершить к 1000-летию древнего города в 2024 году. Вместо двух автомагистраль станет четырёхполосной.«Ведутся предпроектные работы. Наша задача – подготовить документацию, пройти экспертизу и начать строительтсво, но пока я говорю об этом очень аккуратно. Надо постучать по дереву, чтобы всё получилось», - резюмировал глава региона.