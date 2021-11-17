В развлекательном комплексе выявили массовые нарушения.

Ковровская городская прокуратурая выявила массовые нарушения в работе спортивного развлекательного комплекса «FunWakePark».На объекте отсутствует сторожевое помещение с ручным металлообнаружителем и договор на техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации. Организация не заключила договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов, а также не разработала программу производственно-экологического контроля.В пищеблоке не ведётся бракеражный журнал готовой продукции, часть помещений не оборудована вытяжками, отсутствуют ценники на еду, продающуюся на территории СРК.«Не обеспечена защита первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, не ведутся необходимые журналы осмотров и эксплуатации систем противопожарной защиты, нет инструкций о мерах пожарной безопасности», - к таким выводам пришли местные прокуроры.По результатам проверки возбуждено пять административных дел.Рассмотрение актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле ведомства.