Забытый силач Для жителей нашего региона, с замиранием сердца следивших за ходом соревнований, они подарили неизмеримое количество ярких эмоций. Спортсмены, представлявшие область, в ..

Забытый силачДля жителей нашего региона, с замиранием сердца следивших за ходом соревнований, они подарили неизмеримое количество ярких эмоций. Спортсмены, представлявшие область, в ожесточённом противостоянии с лучшими атлетами мира добыли поистине бесценные трофеи.Гимнастка Ангелина Мельникова покорила сердца болельщиков не только своей красотой, но и безупречной техникой, благодаря которой девушка завоевала «золото» в командном многоборье и 2 «бронзы» в личном многоборье и вольных упражнениях. Обворожительная воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике Ангелина Шкатова в свою очередь завоевала «серебро» в составе сборной команды в соревнованиях по групповому многоборью (мы уверены, что наши девчонки были лучшими, их бессовестно засудили!). Гимнаст Артур Далалоян также вошёл в число лучших, взяв золотую медаль в командном многоборье.Олимпийцев чествовали «всем миром». С ними встречались чиновники и журналисты, им выписывали щедрые денежные премии из регионального бюджета. Их совершенно заслуженно нарекли продолжателями славных традиций великих владимирских спортсменов – Николая Андрианова, Владимира Артёмова и Алексея Прокуророва. Эти люди прославили нашу малую родину своими выдающимися победами, подняли планку человеческих возможностей мировыми рекордами, даровали мотивацию для сотен будущих чемпионов.Однако мало кто помнит имя ещё одного олимпийца «старой школы» - Александра Курынова, который первым из славных сыновей Владимирской земли завоевал Олимпийское золото. Гениальный штангист, друг великого Юрия Власова и инженер научно-исследовательского института прожил короткую, но очень яркую жизнь.Загадки биографииАлександр Павлович родился 8 июля 1934 года в посёлке Уршель Гусь-Хрустального района в семье военного. К сожалению, о детстве штангиста сохранилось крайне мало сведений. У людей, решивших изучить его биографию из открытых источников, может сложиться впечатление, что биография Курынова началась сразу с восхождения на тяжёлоатлетический Олимп.«Моё личное знакомство с Александром Курыновым произошло в 5-м здании Казанского авиационного института (КАИ), где мы занимались подъёмами штанги в игровом зале под руководством Владимира Александровича Павлова», - вспоминает профессор, декан механического факультета КГТУ Фоат Гарифуллин. – «Будучи уже олимпийским чемпионом, Курынов тренировался с нами на весьма далёком от совершенства помосте, который мы все убирали после тренировок. Иногда Александр включал свой переносной приёмник «Филипс», - в те времена такие приёмники были ещё редкостью - и тогда мы тренировались под музыку. Для проверки физического состояния Курынова на тренировках присутствовал врач, который систематически измерял у Александра пульс и давление крови. Однажды я поинтересовался у врача данными его измерений и был немало удивлён, когда узнал, что давление Курынова было 180 на 100.»Не удивительно, что наш земляк проливал пот на изнурительных тренировках именно в зале казанского института. Будучи молодым человеком, он переехал в столицу ТАССР. Там он поступил в высшее учебное заведение, где не только жадно вкушал «гранит науки», но и осваивал тяжёлую атлетику, пробуждая в себе поистине нечеловеческую силу. Обладая весьма скромным ростом в 1 метр 65 сантиметров, Александр Павлович выступал в полусредней весовой категории (до 75 килограмм), где поднимал веса, которые зачастую оказывались «не по зубам» даже матёрым тяжеловесам.Схватка с «Железным гавайцем»Подтверждением этому служат результат Олимпийских игр -1960 в Риме, где Курынов одолел ранее непобедимого американца Томми Коно, который носил грозное прозвище «Железный гаваец».В разгар «Холодной войны» схваткам представителей сверхдержав на тяжёлоатлетическом помосте уделяли особое внимание. Каждый штангист был настоящим «солдатом» идеологической войны. Берясь могучими руками за отполированный до зеркального блеска гриф, атлеты взваливали на себя тяжкий вес ответственности за страну и идеологию. Кроме того, на могучие плечи давило бремя собственных спортивных амбиций...Интерес любителей тяжёлой атлетики подогревал и тот факт, что на соревнованиях, которые проходили в «Палацетто делло спорт», впервые в истории мог «родиться» 3-кратный олимпийский чемпион-штангист. Соискателем на звание «Лучшего тяжелоатлета всех времён» претендовал и тот самый американец гавайского происхождения Томми Коно. В 1952 году он стал лучшим среди легковесов (сумма троеборья - 362,5 кг.). На следующих Олимпийских играх он взял пальму первенства уже в среднем весе (447 кг.). В Риме представитель «цитадели демократии» хотел почувствовать на своей шее приятную тяжесть золотой медали полусредней весовой категории.Однако у уроженца Гусь-Хрустального района было своё мнение на этот счёт. Участник советской сборной на Олимпийских играх-1960, ставший впоследствии старшим тренером сборной СССР по тяжёлой атлетике Аркадий Воробьёв вспоминал: «Соревнования длились около 8 часов. Уже с первых подходов Саша буквально подавил Коно. Даже победа американца в жиме ничего не решала. Курынов всё делал с улыбкой, играючи, как бы шутя. Прежде всего, он переиграл Коно психологически. Интересно, что итальянские болельщики, отличающиеся особой экспрессией, тепло подбадривали его по ходу соревнований и очень бурно приветствовали успех Саши».Александр Курынов не только победил «железного гавайца» и взял «золото», но и установил 2 мировых рекорда: в толчке - 170,5 кг и в сумме троеборья - 437,5 кг. Сам Томми Коно после проигрыша на римском помосте признавался, что Курынов – «страшный штангист» и, что столь могучего соперника он не встречал за всю карьеру.Печальный исходУвы, звезда великого советского полусредневеса сияла не долго. На Олимпийские игры-1964, которые проходили в Токио, его не допустили из-за разногласий в сборной, даром, что наш земляк на сборах установил 2 мировых рекорда – в жиме штанги и сумме троеборья. Психологическая опустошённость, многочисленные травмы и проблемы с давлением не позволили Александру Павловичу дожить и до 40 лет. Тяжелоатлет умер в Казани 4 декабря 1973 года. Официальная причина смерти – почечная недостаточность.«То, что его убили, убили не только беспощадными спортивными нагрузками, но ещё и жестокостью, равнодушием, для меня факт непреложный», - писал в одном из своих писем великий штангист Юрий Власов. – «Да я и сам пережил нечто такое, что даёт мне основание для столь категоричных утверждений. Смерть Саши очень больно ударила меня. Нельзя было уступать злу. Надо было стоять. Зло живуче, хамовито, готово стереть всё доброе, чистое, человеческое. Большой спорт уже тогда гнил на корню, уже тогда следовало знать и готовиться к тому, что тебя ожидает. А это ожидает почти всех — несмотря ни на какие заслуги, ни на отданные энергию, здоровье и даже жизнь. Этот удар, к сожалению, ломает почти всех. Не все умирают физически — но тогда они распадаются как личности. Слишком велико и жестоко это испытание. И несправедливо».