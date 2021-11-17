«Материнство и семейные ценности в XXI веке». Под таким названием во Владимире прошла V межрегиональная научно-практическая конференция. Ее организаторами выступили Духовное управление

«Материнство и семейные ценности в XXI веке». Под таким названием во Владимире прошла V межрегиональная научно-практическая конференция. Ее организаторами выступили Духовное управление мусульман Владимирской области и Российской Федерации. Укрепление института семьи и брака, возвышение в обществе статуса матери, отца и семьи, а также развитие традиционных семейных ценностей. Эти темы стали центральными в ходе проведения конференции.