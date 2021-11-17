Мультфильмы со всей страны. Открыт прием заявок на крупнейший российский фестиваль анимации. Он...

Мультфильмы со всей страны. Открыт прием заявок на крупнейший российский фестиваль анимации. Он пройдет в Суздале с 16 по 21 марта следующего года.Зрителей ждут полнометражные анимационные фильмы, сериалы, короткометражные фильмы. Уже 26 фестивальных лет мультипликаторы продолжают лучшие традиции отечественной анимации. Рассказывая о добре и проблемах, которые волнуют любого человека. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» при поддержке Министерства культуры совместно с администрацией региона.Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля - фестконтент.ру до 15 декабря.