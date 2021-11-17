В Волгограде задержан 22-летний мужчина, объявленный в розыск по подозрению в убийстве девушки и ее...

В Волгограде задержан 22-летний мужчина, объявленный в розыск по подозрению в убийстве девушки и ее матери в Коврове, сообщили РИА Новости.Ранее предполагаемого убийцу медсестры и ее матери объявили в федеральный розыск. Он подозревается в совершении двойного убийства 15 ноября в г. Ковров Владимирской области - 42-летней женщины и ее 22-летней дочери.Известно, что молодой человек пришел на квартиру к своей бывшей, где зарезал ее мать, затем позвонил девушке, вызвал ее и тоже убил. Снял с карты убитой матери 50 тысяч рублей, на такси он попытался сбежать в Астрахань. Но был задержан в Городищенском районе при проверке документов. Подозреваемого этапировали во Владимирскую область.Фото: скрин видео РИА Новости.