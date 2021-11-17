Подозреваемого в убийстве двух женщин в Коврове задержали под Волгоградом. Произошло оно в начале недели в Коврове. Были убиты 22-летняя девушка и ее 42-летняя мама. Подозреваемый в

Подозреваемого в убийстве двух женщин в Коврове задержали под Волгоградом. Произошло оно в начале недели в Коврове. Были убиты 22-летняя девушка и ее 42-летняя мама. Подозреваемый в преступлении скрылся. Его объявили в федеральный розыск. 17 ноября его задержали на посту ГИБДД в Городищенском районе Волгоградской области. Злоумышленник ехал в такси, машину остановили для проверки документов,