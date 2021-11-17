В полицию продолжают поступать сообщения о дистанционных мошенничествах и хищениях денег с банковских карт.

В ноябре текущего года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 50 сообщений о хищении денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Причиненный гражданам ущерб составил свыше 10 млн рублей.В Муроме неизвестный, представившись сотрудником финансово-кредитной организации, под предлогом отмены сомнительной операции, убедил местную жительницу 1959 г.р. перевести на сторонние счета 400 000 рублей, которые впоследствии были похищены. При аналогичных обстоятельствах 285 000 рублей лишилась жительница Владимира и 470 000 - житрельница Александрова.По данным фактам в настоящее время проводятся проверки.Следователями МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Марий Эл. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).Фигурантка была задержана после поступившего в полицию сообщения от местной жительницы. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что заказала электронное детское кресло-качалку через сеть Интернет. Для оплаты продавец отправила ссылку, по которой заявительница перешла и внесла 10 000 рублей. Однако посылку она так и не получила.Обвиняемая созналась, что товара для продажи у неё не было, она изначально планировала получить деньги обманным путем.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Жертвами мошенников становятся не только покупатели, но и продавцы. Сотрудники полиции рекомендуют насторожиться, если откликнувшийся на объявление о продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на банковскую карту, просит номер, секретные данные с обратной стороны, срок действия, коды из приходящих смс.Часто такие недобросовестные покупатели не интересуются свойствами товара, предлагают вам предоплату для «резервирования», звонят сразу же после опубликования объявления и отказываются от оплаты наложенным платежом.Помните: получив доступ к вашему счету, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и с привязанных к основному счету в онлайн-банкинге сберегательных счетов.Чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.