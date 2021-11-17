Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности жителя Меленковского района в убийстве...

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности жителя Меленковского района в убийстве знакомого.Вердиктом коллегии присяжных заседателей в Меленковском районном суде 16 ноября 58-летний местный житель признан виновным в убийстве.Установлено, что вечером 7 июля 2020 года подсудимый в своем доме в деревне Тургенево распивал спиртные напитки со знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин начал избивать гостя руками и ногами по различным частям тела. После чего взял нож и нанес им потерпевшему несколько ударов в жизненно-важные органы. Мужчина скончался от ножевых ранений и острой кровопотери через непродолжительное время на месте происшествия.В суде вину в совершении преступления гражданин не признал. Выслушав доводы сторон, на основании приведенных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности подсудимого.Приговор по делу будет вынесен в конце ноября 2021 года, сообщает областная прокуратура.