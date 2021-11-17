Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в женской колонии, расположенной в поселке...

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в женской колонии, расположенной в поселке Головино Судогодского района (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области).В проверочных мероприятиях приняли участие старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Владимир Гаев, руководство и сотрудники специализированной прокуратуры, врио начальника УФСИН России по Владимирской области Алексей Мишанов, начальник исправительного учреждения, а также иные должностные лица колонии и УФСИН области.Проведен обхода жилых отрядов учреждения, помещений штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены лица, отбывающие наказание в учреждении, просмотрены их личные дела.Особое внимание заместитель прокурора области обратил на организацию материально-бытового обеспечения осужденных, их питания, соблюдение трудовых прав осужденных и законодательства о пожарной безопасности.В учреждении имеются недостатки в части материально-бытового обеспечения осужденных и пожарной безопасности, а также выявлены нарушения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства.В этой связи областной прокуратурой начальнику УФСИН области подготовлено представление, устранение нарушений находится на контроле надзорного органа, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.