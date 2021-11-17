Поскольку организация не торопилась погасить долги перед мужчиной, представитель УФССП решил принять меры в отношении работодателя. Сотрудник службы арестовал три легковых автомобиля компании, а также часть имущества.

Владимирские судебные приставы взыскали с местного санатория в пользу бывшего сотрудника задолженность по заработной плате на сумму свыше 290 тысяч рублей.Поскольку организация не торопилась погасить долги перед мужчиной, представитель УФССП решил принять меры в отношении работодателя.Сотрудник службы арестовал три легковых автомобиля компании, а также спальный корпус, столовую, клуб, лечебный корпус, гаражный бокс.«Учредителя предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда», - пояснили в пресс-службе ведомства.После этого, часть суммы была списана с банковского счёта закрытого акционерного общества. Остальное жалованье руководство выплатило добровольно.