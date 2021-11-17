Юные слушатели Школы будут учиться ориентироваться в вопросах государственного устройства и познавать азы законотворчества.

Востребована и интереснаВ этом году проекту исполнилось 5 лет: в 2017 году фракция «Единая Россия» в ЗС и региональное отделение Российской муниципальной академии взялись реализовать эту идею.Один из основателей Школы и её преподаватель, вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов пояснил:- Тогда при Законодательном Собрании уже была создана Молодёжная дума для наиболее подготовленных и социально активных ребят. Но мы пришли к выводу, что нужно создать и некий первичный «школьный» уровень для слушателей с меньшим опытом, у которых есть интерес, есть способности, есть желание проявить себя, но не хватает знаний. Мы решили, что в «Школе юного законотворца» будем учить подростков основам молодёжного парламентаризма, поднимать уровень политического образования и правовой грамотности. И вот наши лекторы начали делиться с ребятами собственным опытом политической и законотворческой деятельности, объяснять азы социально-экономического прогнозирования, программного проектирования, учить методикам оценки эффективности проектов.С самого начала в «Школе юного законотворца» обучали только владимирских старшеклассников. Но уже после 1-го семестра ШЮЗ стало понятно, что проект востребован, интересен, и его готовы брать на заметку в разных уголках области. Начали подготавливать кураторов, которые распространили опыт по всему региону. Сначала подключились 9 муниципалитетов, а в 2019 году - уже все 21.Полезный опытC прошлого сезона расширилась и аудитория слушателей. Если прежде в ШЮЗ зачисляли только старшеклассников, то теперь и студентов.Преподают в Школе депутаты ЗС, члены Совета молодых депутатов Владимирской области, члены Молодёжной думы при ЗС, сотрудники аппарата Заксобрания, а также преподаватели вузов. Проводят теоретические и практические занятия, на которых слушатели знакомятся со спецификой работы парламента региона. Своеобразным экзаменом станет защита проекта, содержащего законодательную инициативу.Студентка Владимирского педагогического колледжа Анастасия Кулыгина, одна из участниц нового набора Школы поделилась планами:- Я хочу стать учителем и уверена, что знания, которые получу в «Школе юного законотворца» помогут мне и в будущей профессии, и в дальнейшей жизни. В любом случае, это очень полезный опыт.Конкурентное преимуществоМногие проекты слушателей ШЮЗ выходили в финалы и областных, и общероссийских конкурсов, были отмечены руководством Федерального агентства по делам молодёжи. Одна из инициатив - об административной ответственности за громкую музыку в автомобилях в ночное время - уже стала областным законом.Роман Кавинов напутствовал слушателей Школы:- Мы делаем одно дело - стараемся создавать такие законы, которые сделают жизнь людей в нашей области лучше. Под этим «лучше» я подразумеваю очень многое - материальное благополучие, безопасность, удобство и комфорт, социальная защита... Это хорошо и правильно - стремиться к добрым переменам. Но я хочу, чтобы уже сейчас, с самого начала вы усвоили 2 важнейших правила и принципа законотворчества. Во-первых, ваши инициативы должны помогать людям, во-вторых, они должны быть реальными, воплотимыми. И, конечно, я призываю вас к ответственности. Это совсем не исключает полёта фантазии, смелости, в хорошем смысле дерзости. В этом ваше «конкурентное преимущество» перед нами. Мы ждём от вас нестандартных решений. В добрый путь, успехов!