Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 ноября, осмотрел новый дом по программе реновации на улице Бауманская. Градоначальник заявил о необходимости уменьшить количество мигрантов на столичных стройках.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 ноября, осмотрел новый дом по программе реновации на улице Бауманская. Градоначальник заявил о необходимости уменьшить количество мигрантов на столичных стройках.Нужны другого качества люди с иной зарплатой, а мигрантов в Москве на сегодняшний день достаточно, сказал мэр. Необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию производства, добавил Собянин.Градоначальник призвал строительные компании привлекать россиян из ближайших регионов, повышать зарплату, создавать условия работы. "Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить", – обратился мэр к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.За последний год количество мигрантов на московских стройках уменьшилось на 15%, уточнил представитель компании. Зарплата строителей с высокой квалификацией составляет 120-150 тысяч рублей, сообщил он."Жилье, и по программе, должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется", – цитирует Собянина Агентство городских новостей "Москва".Ранее мэр столицы об усилении контроля за соблюдением закона со стороны мигрантов. Большинство приезжих регистрируются, оплачивают патенты и добросовестно трудятся, но в последнее время произошло несколько массовых драк, писал Собянин в своем блоге. Градоначальник указал на недопустимость подобных инцидентов.