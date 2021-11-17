Мужчина, находясь в вагоне электропоезда на станции «Пушкинская», из хулиганских побуждений, стал выкрикивать фразы о якобы готовящемся противоправном деянии...

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого 34-летнего приезжего, из хулиганских побуждений высказавшего угрозы пассажирам о якобы готовящемся противоправном деянии.По имеющейся информации, мужчина, находясь в вагоне электропоезда на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок, стал выкрикивать фразы о якобы готовящемся противоправном деянии, угрожающему жизни и здоровью граждан. На замечания пассажиров он не реагировал и на следующей станции спешно покинул вагон. Установлено, что реальной угрозы для пассажиров не было.Очевидцы произошедшего сообщили обо всем в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его на одном из автовокзалов столицы. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний приезжий.По данному факту органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18