Ребятам рассказали о вреде употребления запрещенных средств и веществ и о важности здорового образа жизни...

В рамках проведения второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» сотрудник ОНК УВД по СВАО провела профилактическую беседу для подростков.Оперуполномоченный ОНК УВД по СВАО старший лейтенант полиции Оксана Мусатова рассказала ребятам о вреде употребления запрещенных средств и веществ и о важности здорового образа жизни.В ходе лекции особое внимание ребят акцентировано на том, что проблема наркомании является одной из важнейших. Ученикам рассказали о наркотической зависимости, пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека и возможных необратимых последствиях. Также учащихся проинформировали о том, какая административная и уголовная ответственность предусмотрена за употребление, хранение и распространение запрещенных средств и веществ.В конце мероприятия ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить на них полные ответы.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29