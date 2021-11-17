Злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции и, угрожая женщине-кассиру ножом, потребовал отдать денежные средства из кассы...

«Оперативники ОМВД России по району Лефортово при взаимодействии с коллегами УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по Юго-Восточному и Центральному административным округам, Московского метрополитена задержали приезжего мужчину по подозрению в разбойных нападениях на автозаправочные станции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции, расположенной в Юрьевском проезде города Москвы. Угрожая женщине-кассиру ножом, он потребовал отдать ему денежные средства из кассы. Испуганная женщина выполнила требования злоумышленника и передала ему 7500 рублей, после чего последний скрылся.Установлено, что данный гражданин в течение следующих двух дней совершил разбойные нападения на автозаправочные станции, расположенные на Новослободской улице и в 3-м Крутицком переулке.Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на станции метро «Печатники». Им оказался безработный 41-летний приезжий, временно остановившийся в одном из хостелов в Москве.Следствием ОМВД России по району Лефортово, Тверскому и Таганскому районам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до десяти лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18