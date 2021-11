«Ростелеком» и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году. Теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше, а второй ..

«Ростелеком» и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году. Теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно подключить по суперцене.Ранее абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября 2021 года подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.Также у абонентов «Игрового» с подключенной опцией Wargaming появилась новая возможность — подключить еще один игровой аккаунт для своих родных или друга всего за 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте также будут доступны все преимущества от Wargaming.«С сегодняшнего дня в партнерстве с Wargaming мы утраиваем количество танков, доступных на тарифе "Игровой”. А значит, теперь у наших абонентов еще больше возможностей для побед. В течение пяти лет мы наблюдаем высокую сплоченность и взаимовыручку игроков в World of Tanks, поэтому предоставляем новую возможность — подключить второй игровой аккаунт по суперцене для друга или близких. И на дополнительном аккаунте будет доступен такой же объем бонусов — три премиум танка, бесконечный премиум аккаунт и другие. Тариф "Ростелекома” для геймеров выводит их возможности на новый уровень», — отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.«World of Tanks — это прежде всего игра и мы хотим, чтобы игроки получали от нее максимум наслаждения. С постоянным премиум аккаунтом и тремя премиум танками, игроки могут забыть про все трудности и просто играть в свое удовольствие», — сказал глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» . Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также .В начале ноября 2021 года в видеосервисе Wink на эксклюзивной основе стал доступен . В нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним — уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир, включая трогательные личные истории. Всем «танкистам» видеосервис Wink дарит специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайди на и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря. Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кода до 3 января 2022 года включительно.