Воспользоваться предоставляемой УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве электронной формой услуг населению может любой гражданин...

В целях упрощения порядка оказания государственных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» действует система межведомственного взаимодействия.УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получить госуслуги возможно посредством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, чтобы получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.Так, подать заявление в ГИБДД на выдачу и обмен водительского удостоверения, регистрационных знаков транспортных средств, а также предоставление сведений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения можно в электронном виде. В удобное время, будний или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить госпошлину. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит избежать утомительного ожидания в очереди.Среди таких государственных услуг - выдача справок о наличии или отсутствии судимости, регистрация автомототранспортных средств, прием квалификационных экзаменов у кандидатов в водители и выдача им водительских удостоверений.Воспользоваться предоставляемой УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве электронной формой услуг населению может любой гражданин.Преимущества получения государственных услуг в электронном виде состоят в сокращении временных затрат, исключении необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, возможности получения государственную услугу из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении коррупционных рисков. Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.Пресс-служба УВД по ЮАО