В Александровской районной больнице впервые проведена операция по замене тазобедренного...

В Александровской районной больнице впервые проведена операция по замене тазобедренного суставаРаньше для проведения таких операций жителям Александровского района приходилось ездить в столицу Владимирской области или обращаться в клиники других регионов. Теперь этот вид специализированной медпомощи доступен в Александрове по системе обязательного медицинского страхования.Первой пациенткой стала пожилая женщина, которой потребовалась замена тазобедренного сустава. Спустя два дня пациентка уже самостоятельно садилась в постели, к концу восьмых суток уверенно передвигалась по отделению при помощи ходунков, а 12 ноября женщину выписали из больницы.Операцию провёл новый заведующий отделением – врач-травматолог Алексей Сизиков.Внедрение нового вида специализированной медицинской помощи стало возможным благодаря укреплению кадрового потенциала Александровской районной больницы. В октябре этого года в учреждение удалось привлечь из Московской области опытного врача-травматолога Алексея Сизикова.Помимо операций по эндопротезированию в середине этого года в Александрове начали выполнять лапароскопические операции, которые в медучреждении не проводили пять лет.«Сейчас мы принимаем на работу ещё одного опытного специалиста – врача-нейрохирурга из Московской области, после чего начнём проводить операции на позвоночнике. Ранее такие операции в Александровской районной больнице проводились только с участием бригады санавиации из областного центра», – сообщил главный врач медучреждения Валерий Янин. К слову, сам он возглавил Александровскую районную больницу в апреле этого года (ранее он был главным врачом Мытищинской городской клинической больницы Московской области), сообщает пресс-служба администрации области.