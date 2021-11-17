Операцию провёл новый заведующий отделением – врач-травматолог Алексей Сизиков, который в октябре перешёл на работу в местную больницу из подмосковного учреждения.

В Александровской районной больнице впервые проведена операция по замене тазобедренного сустава. Через два дня пациентка уже самостоятельно садилась в постели, а к концу восьмых суток уверенно передвигалась по палате и отделению при помощи ходунков. Сейчас женщину выписали из больницы.Операцию провёл новый заведующий отделением – врач-травматолог Алексей Сизиков, который в октябре перешёл на работу в местную больницу из подмосковного учреждения. Ему помогали анестезиолог-реаниматолог Константин Вересов, травматологи Александр Коновалов, Николай Папугин и медсестра Анна Тихонова.«Помимо вмешательств по эндопротезированию в Александрове начали выполнять лапароскопию, которая не проводилась пять лет. Она позволяет лечить заболевания органов брюшной полости», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.В ближайшее время коллектив местной больницы укрепит врач-нейрохирург из Московской области, который будет проводить операции на позвоночнике.