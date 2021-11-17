В двух столичных районах построят объекты недвижимости общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров.

В двух столичных районах построят объекты недвижимости общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров.Несколько лет назад в Москве была утверждена программа стимулирования создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Инвесторы, занимающиеся строительством деловых центров, объектов образования, науки, здравоохранения, спорта, торговли, общественного питания и других необходимых столице объектов, имеют право на льготы. Благодаря этой программе районы за ТТК развиваются гармонично, снижается дефицит рабочих мест. Многие горожане находят работу, до которой не нужно долго добираться.Ранее столичные власти одобрили проекты, позволяющие создать в городе более 20 тысяч рабочих мест. Застройщики могут подать заявку на получение специального статуса через инвестиционный портал столицы. А недавно мэр Москвы Сергей Собянин одобрил два инвестиционных проекта. Они касаются районов Хорошево-Мневники и Молжаниновский.Так, на Ленинградском шоссе построят промышленный технопарк площадью 20,7 тысячи квадратных метров. Там появится 600 рабочих мест. А на улице Шеногина создадут административно-деловой центр с офисам, объектами торговли и общественного питания. Площадь объекта составит 56 тысяч квадратных метров. Так в столице появится еще 1,7 тысячи рабочих мест. Инвесторы вложат в эти проекты 8,5 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что 400 рабочих мест создадут в Нижегородском районе. На территории промзоны "Грайвороново" (55 тысяч квадратных метров) индустриальный квартал. Там создадут научно-производственные и общественно-деловые пространства.13 тысяч рабочих мест появится в районе Бирюлево-Западное. На территории площадью 42 гектара в рамках программы "Индустриальные кварталы" инновационные центры, общественно-деловые комплексы, спортивные объекты и магазины. Работы планируется начать в 2023 году.Также бывшие промзоны в московских районах Зюзино и Печатники. Там тоже появятся общественно-деловые и производственные объекты, офисы, магазины и кафе. На этих территориях будет создано в общей сложности более восьми тысяч рабочих мест.