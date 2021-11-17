Муромская городская прокуратура добилась обеспечения онкобольного лекарственными...

Муромская городская прокуратура добилась обеспечения онкобольного лекарственными препаратами.Установлено, что жительница Мурома имеет право на льготное обеспечение медикаментами из средств федерального и регионального бюджетов по имеющемуся заболеванию.В соответствии с заключением Областного клинического онкологического диспансера ей назначены лекарственные препараты «Алпелисиб» и «Деносумаб». Однако мер к своевременному обеспечению ими пациента департаментом здравоохранения области и Центром по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области не принято.Ситуация осложнялась отсутствием в розничной аптечной сети области необходимых препаратов, а также их дороговизной.В связи с этим городской прокуратурой во взаимодействии с Областным клиническим онкологическим диспансером приняты меры к изысканию альтернативных (внебюджетных) путей обеспечения пациента дорогостоящим препаратом «Алпелисиб», который сотрудниками прокуратуры оперативно доставлен из Владимира. Также в аптеке областного центра получен препарат «Деносумаб». Решен вопрос его введения пациенту на базе Муромской городской больницы №3.В целях недопущения дальнейшего нарушения прав лица, страдающего онкологическим заболеванием, в суд направлено исковое заявление о возложении на департамент здравоохранения и подведомственные ему учреждения обязанности по обеспечению пациента названными лекарственными средствами на весь период нуждаемости.Иск находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.