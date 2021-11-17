Пожар произошел в СНТ “Звездочка” поселка Городищи. Поздно ночью загорелся один из дачных домов. В МЧС говорят, что сообщение о пожаре пришло с большим опозданием – к приезду

Пожар произошел в СНТ “Звездочка” поселка Городищи. Поздно ночью загорелся один из дачных домов. В МЧС говорят, что сообщение о пожаре пришло с большим опозданием – к приезду спасателей дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали горение кровли, мансарды и внутренней отделки 1-го этажа дачного дома на площади 24 кв. м. На пожаре пострадал 59-летний