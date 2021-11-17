Музей с душой русского дома. В школе номер 48 микрорайона Лесной города Владимира разместились...

Музей с душой русского дома. В школе номер 48 микрорайона Лесной города Владимира разместились уникальные экспонаты.Предметы старины вместе с учениками собирал первый директор школы, Юрий Силантьев - просил детей и взрослых на родительских собраниях поделиться чем не жалко. Два раза ездил в экспедицию с детьми по деревням Владимирской области. Люди отдавали вещи даром со словами: "Лезьте на чердак, что найдёте - всё ваше!". Сам музей выглядит как деревянная изба. Преподаватели хотят его восстановить, провести косметический ремонт, которого не было с момента открытия - в девяносто девятом году.Ирина Архипова, учитель истории:- Всё своими руками. На лесопилках где-то он договаривался, приносил это дерево, его обрабатывал и сам всё это отбивал, делал, всё своими руками. То есть когда-то он у нас был действующий, сейчас, в связи с тем что крыша текла, пришёл он в негодность. Поэтому мы сейчас его не показываем, но вот вещи сохранили. Надеемся на то, что у нас найдутся средства для того, чтобы починить всё здесь, отремонтировать и опять восстановить музей, чтобы он был действующим.