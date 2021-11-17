Накануне, 16 ноября, в 10.33 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре в помещении...

Накануне, 16 ноября, в 10.33 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре в помещении магазина "Дикси" в городе Собинка, на улице Лакина, дом 8.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в здании магазина. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали горение холодильника и внутренней отделки магазина на площади 20 кв. метров.Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электропроводки.