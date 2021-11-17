Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект реконструкции дорог на Западе столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект реконструкции дорог на Западе столицы.В Москве строят около ста километров дорог каждый год. За это же время ремонтируются миллионы квадратных метров магистралей. Хорошие дорогие необходимы в каждом столичном районе, ведь от этого зависит комфорт проживания в них.Недавно столичные власти утвердили проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе. Соответствующее распоряжение было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы.Здесь построят и отремонтируют почти 12 километров дорог, включая улицы Авиаторов и Родниковую, а также проектируемые проезды. На пересечении Новопеределкинской и Производственной улиц реконструируют переезд через железнодорожный подъездной путь. А под Родниковой улицей с северной стороны развязки на Киевском шоссе построят путепровод тоннельного типа.Жилой комплекс "Румянцево-Парк" свяжут со станцией метро "Саларьево" новой пешеходной улицей и пешеходным переходом через Киевское шоссе. Еще два перехода построят через Родниковую улицу. Сооружения появятся недалеко от станции Новопеределкино Киевского направления Московской железной дороги и на примыкании Родниковой к Проектируемому проезду № 6492. Также планируется благоустройство и озеленение территории площадью 60 гектаров.Все это улучшит транспортную и пешеходную доступность жилых комплексов, которые строятся в Солнцеве.Кстати, здесь скорректированы схемы движения наземного городского пассажирского транспорта, чтобы жителям района было удобнее добираться до нужных объектов.Говоря о развитии района Солнцево, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены транспортно-пересадочный узел "Солнечная", пять "народных гаражей" на 1,5 тысячи машиномест, открыты станция метро, два детских сада, школа, спорткоплекс, МФЦ "Мои документы", благоустроены два парка, сквер и зона отдыха.Ранее "Дни.ру" о том, что в районе Солнцево преобразилась главная улица – Солнцевский проспект. Здесь обновили дорожки и установили более 280 новых фонарей, появились зоны отдыха со скамейками, привели в порядок детские площадки, создали новую спортивную площадку с тренажерами.