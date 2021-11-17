В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) модернизировано свыше одной тысячи трансформаторных подстанций.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) модернизировано свыше одной тысячи трансформаторных подстанций.Население Новой Москвы стремительно растет. В быстроразвивающемся округе все инженерные системы должны быть надежными и работать без сбоев. В связи с этим столичные энергетики провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения в ТиНАО.Сейчас в Троицком и Новомосковском административных округах все старые неизолированные провода заменены на современные. На воздушных линиях электропередачи установлено почти 400 автоматических пунктов секционирования. Они могут отключить участок, если сеть перегружена.В Новой Москве модернизировано свыше тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, позволяющая дистанционно регулировать их работу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.А еще в ТиНАО, по его словам, постоянно проводят тренировки по отработке действий при ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей. В этом принимают участие префектуры административных округов и ресурсоснабжающих организаций."Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является важной составляющей комфортной городской среды", – отметил Бирюков.В округе созданы дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, чтобы специалисты быстрее реагировали на нештатные ситуации.Кстати, на юго-западе столицы реконструируют и строят новые подстанции. Например, до конца 2021 года подстанцию "Битца". Ее мощность вырастет в пять раз. Питающий центр переведут на более высокий класс напряжения — 220 киловольт. Это позволит подключить новых абонентов. Повысится надежность электроснабжения потребителей ЮЗАО и ТиНАО.А в 2023 году введут в эксплуатацию новую подстанцию "Саларьево". Она появится в поселении Московский. Летом , что оформлена вся необходима документация и проект проходит экспертизу. "Это очень важный объект, который позволит полноценно развиваться территории района Саларьево", – подчеркивал директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев.