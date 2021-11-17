Теперь его ждёт суд и избрание меры пресечения.

Ковровчанина, подозреваемого , задержали волгоградские инспекторы ГИБДД. Мужчина ехал в такси по маршруту Ковров-Астрахань.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области, на стационарном посту ДПС, расположенном в Городищенском районе, машину остановили для проверки документов. В салоне сидел 22-летний парень, который находится в розыске. Его доставили в отдел полиции. В ближайшее время предполагаемого убийцу передадут сотрудникам МВД Владимирской области.Напомним, что в ночь на 15 ноября в Коврове Преступник зарезал обеих женщин 42 и 22 лет. Известно, что она была медсестрой, а её мама трудилась на заводе имени Дегтярёва. Трупы были найдены в их собственной квартире.Полиция объявила розыск 22-летнего подозреваемого - бывшего парня убитой девушки. По предварительной информации, некто Котов расправился с жертвами из-за ревности.После расставания с подругой, он узнал о том, что у неё появился новый парень. Преступник решил сначала проникнуть в квартиру, где убил её мать. После этого он написал возлюбленной сообщение о том, что ждёт ковровчанку дома. После возвращения , он зарезал свою любимую и скрылся в неизвестном направлении. На камеры видеонаблюдения заметно, что душегуб вернулся на место происшествия. Возможно, что предполагаемый убийца заметал следы.Добавим, что перед тем, как отправиться в бега, мужчина снял с карты одной из женщин 50 тысяч рублей.Интересно, что подозреваемый уже обвиняется в серийных кражах. Он снимал квартиры на час, а потом воровал из жилищ бытовую технику.Как сообщает , душегуба опознал молодой человек убитой Никита. Парень пояснил , что он был его одноклассником и они общались в одной компании. В неё же входила и убитая Светлана. Её отношения с подозреваемым долго не продлились.Полиция уже допросила отца подозреваемого, который рассказал, что у сына была рана на руке. Кровь отдана на экспертизу. Ранее молодой человек ранее шесть раз привлекался за кражи, ограбив собственного отца. Сначала мужчина выгнал ребёнка из дома, но сжалился и пустил обратно.Теперь его ждёт суд и избрание меры пресечения. По поручению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел.