Утром 17 ноября в Вязниках на улице Карла Либкнехта загорелось производственное здание. На место прибыли огнеборцы – 19 спасателей на 6 спецмашинах. К приезду спасателей из окон здания

Утром 17 ноября в Вязниках на улице Карла Либкнехта загорелось производственное здание. На место прибыли огнеборцы – 19 спасателей на 6 спецмашинах. К приезду спасателей из окон здания валил дым. 2 звена газодымозащитной службы отправились на разведку и тушение пожара. Огнеборцы не дали пламени охватить все здание. Пожар был ликвидирован на 46 квадратных метрах. Сгорели