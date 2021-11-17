Бюджет сохраняет социальную направленность – львиная доля, почти 70% всех расходов, направлена на...

Бюджет сохраняет социальную направленность – львиная доля, почти 70% всех расходов, направлена на образование, медицину, культуру и спорт. Доходная часть - 78 с половиной миллиардов рублей, расходная – 84 с половиной. Практически четверть расходов в следующем году пойдет на здравоохранение – это 16 миллиардов рублей. Начнется строительство ковидного госпиталя на территории ОКБ, поликлиник в Собинке и Струнино. На образование планируется направить 19 миллиардов рублей, на ремонт муниципальных дорог полтора миллиарда. Причем идею поддержать муниципалитеты в плане дорожного ремонта предложили сами жители региона. В прошлом году «Единая Россия» запустила масштабный проект под названием «Народный бюджет». Каждый мог высказать свое мнение о том, куда и в каком объеме надо направлять деньги. Сейчас эта инициатива запускается снова. С 17 ноября, любой желающий может проголосовать в соцсетях и на сайте "Единой России" , таким образом лично поучаствовать в формировании нового бюджета.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сейчас хотим в рамках народного бюджета, прямого диалога, хотим с людьми посоветоваться - до того, как будет принят закон в первом чтении и далее во втором - может быть, что-то нуждается в дополнительном финансировании. Мы, конечно же, учтем пожелания при работе над бюджетом.Традиционно много вопросов вызвала тема ЖКХ. По ряду объектов, например, по школе в Александрове, предложено максимально ускорить темпы строительства. Самым горячим стало обсуждение инфраструктурных кредитов. Владимирская область получит из федерального центра, в ближайшую трехлетку как минимум 5 миллиардов рублей: на развитие инфраструктуры Доброграда в Ковровском районе и модернизацию коммунальных сетей в Александрове.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике:- Справедливо было бы распределять средства и по другим муниципальным образованиям Владимирской области. Надо, чтобы жители других территорий не только платили за, например, Ковров, а и сами чувствовали на своей территории эффект от таких серьезных мер поддержки правительства и нашей областной власти. Уже прорабатываются некоторые проекты, например, Владимир в ближайшее время получит более 200 млн. на приобретение автобусов. Другие территории активизировались. Мы очень рассчитываем, что это будет продолжено.