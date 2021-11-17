Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Задержан за взятку
Брал деньги за общее...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Задержан за взятку
Брал деньги "за общее покровительство". Врио заместителя губернатора Григорий Вишневский задержан за крупную взятку.
- Иммунитет педагогов
В одной школе ни одного заболевшего, в другой большая часть педагогов - с ковидом. Как проходит коллективная иммунизация в сфере образования?
- Королевские любимчики
Помощники на охоте и прекрасные компаньоны для людей. Как семь фокстерьеров борются за внимание в семье Чернышевых?