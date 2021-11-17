Подозреваемый признался в совершении преступления.

Во Владимире мужчину приговорили к реальному сроку за хищение 170 гаджетов на сумму в два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Проникнув в магазин цифровой техники в апреле 2020 года, злоумышленник вынес из магазина электронику известных брендов, но вскоре был задержан. Подозреваемый признался в совершении преступления. Первая инстанция назначила ему пять лет строгого режима.Однако подсудимый подал апелляцию. Судебная коллегия Владимирского областного суда не стала уменьшать длительность пребывания на зоне, но заменила вид исправительного учреждения на тюрьму общего режима. Также принято решение зачесть в срок отбывания наказания дни содержания владимирца под арестом в СИЗО из расчёта сутки за 1,5.