Владимирские судебные приставы взыскали с местного санатория, расположенного на границе Московской...
Владимирские судебные приставы взыскали с местного санатория, расположенного на границе Московской и Владимирской областей, в пользу бывшего сотрудника учреждения задолженность по заработной плате свыше 290 тысяч рублей.
На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по Владимирской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника–организации задолженности по заработной плате в пользу работника закрытого акционерного общества.
Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счетах и имущество организации-должника: спальный корпус, столовую, клуб, лечебный корпус, гаражный бокс и т.п. Представителем закона также был наложен арест на три легковых автомобиля, принадлежащих организации. Кроме того, учредитель санатория был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.
В ходе исполнительного производства денежные средства частично были списаны с расчетного счета предприятия-должника и переведены взыскателю, оставшуюся задолженность руководство санатория выплатило самостоятельно в добровольном порядке. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок, информирует Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.
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