Владимирские судебные приставы взыскали с местного санатория, расположенного на границе Московской...

Владимирские судебные приставы взыскали с местного санатория, расположенного на границе Московской и Владимирской областей, в пользу бывшего сотрудника учреждения задолженность по заработной плате свыше 290 тысяч рублей.На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по Владимирской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника–организации задолженности по заработной плате в пользу работника закрытого акционерного общества.Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счетах и имущество организации-должника: спальный корпус, столовую, клуб, лечебный корпус, гаражный бокс и т.п. Представителем закона также был наложен арест на три легковых автомобиля, принадлежащих организации. Кроме того, учредитель санатория был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.В ходе исполнительного производства денежные средства частично были списаны с расчетного счета предприятия-должника и переведены взыскателю, оставшуюся задолженность руководство санатория выплатило самостоятельно в добровольном порядке. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок, информирует Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Фото: Pexels.com