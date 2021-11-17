Однако учреждение не могут построить из-за протестов жителей.

В бюджете Владимирской области на 2022 год заложено 40 млн рублей на строительство приюта для бродячих животных. Ещё более 13 млн власти готовы потратить на его содержание, но не могут построить учреждение из-за протестов жителей.Во время публичных слушаний по бюджету директор департамента финансов Вячеслав Кузин попросил жителей определиться, нужен приют для бездомных собак и кошек или нет?Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, владимирцы регулярно жалуются на безнадзорных четвероногих, которые временами ведут себя агрессивно. С другой – выступают против возведения дома для братьев наших меньших. Власти подобрали два места – сначала в Собинском, а потом в Суздальском районах. Однако население эти варианты не устроили.По всей видимости, чиновникам придётся искать новый земельный участок, либо убеждать дачников из СНТ в районе Новоалександрово, которые выступили против такого соседства.Напомним, что весной 2021 года вице-губернатор Александр Ремига сообщал, что в регионе