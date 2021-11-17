Григорий Вишневский может провести ближайшие два месяца в СИЗО.

В Октябрьском районном суде в эти минуты проходит заседание по избранию меры пресечения вице-губернатору Владимирской области Григорию Вишневскому. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере. На днях его задержали с поличным.Как сообщили в пресс-службе суда, от следователя поступило ходатайство, в котором он просит взять чиновника под стражу до 16 января 2022 года включительно.Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере в отношении замгубернатора .По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за покровительство врио заместителя губернатора Владимирской области получил незаконное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. Он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере, которую курирует госслужащий. СМИ предполагают, что речь идёт оВ настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с сотрудниками ФСБ.Добавим, что в Белом доме коллегу намерены отстранить от работы до окончания следствия.«Точку в деле поставит суд, но кадровые решения последуют гораздо раньше. Решение будет принято после того, как документы из Следственного комитета поступят в администрацию Владимирской области», - пояснил губернатор Александр Авдеев.