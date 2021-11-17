Он получил 600 тысяч рублей за приёмку работ по ремонту школы в Коврове.

Октябрьский районный суд Владимира арестовал вице-губернатора Григория Вишневского до 14 января. По ходатайству следователя Зашкалова М.А. чиновник проведёт ближайшие два месяца в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере. На днях его задержали с поличным.Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере в отношении замгубернатора .По версии следствия, в период с 17 августа по 15 ноября он получил от представителя ООО «Градиал» Жухарева В.Ю. 600 тысяч рублей за принятие решений должностными лицами администрации Коврова, а также администрации Владимирской области в пользу указанной компании, в том числе по принятию выполненных работ по ремонту МБОУ «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова», заключенному с мэрией Коврова. Также чиновник должен был закрыть глаза на несвоевременно выполненные работы.В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с сотрудниками ФСБ.Добавим, что в Белом доме коллегу намерены отстранить от работы до окончания следствия.«Точку в деле поставит суд, но кадровые решения последуют гораздо раньше. Решение будет принято после того, как документы из Следственного комитета поступят в администрацию Владимирской области», - пояснил губернатор Александр Авдеев.