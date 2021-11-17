Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 168 382 дозы противовирусного препарата.
Во Владимире к 17 ноября от коронавируса привились 133 686 человек, из которых 116 829 получили оба компонента. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;
- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.
Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 168 382 дозы противовирусного препарата.
В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».