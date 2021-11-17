Инспектор стал свидетелем ДТП у гимназии №35.

Инспектор государственного пожарного надзора стал очевидцем ДТП на пешеходном переходе и оперативно оказал помощь пострадавшему. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.В понедельник, 15 ноября, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Фрунзенскому району Владимира Андрей Викман стал свидетелем аварии, случившейся на «зебре» у гимназии №35.Майор внутренней службы ездил по служебным делам и остановился у обочины, чтобы написать СМС.«В этот момент услышал визг тормозов и увидел мужчину, лежащего на дороге. Я сразу понял, что его сбили», - рассказывает сотрудник МЧС.Он поспешил на помощь. Взяв аптечку, наш герой обработал пострадавшему рану и перевязал голову. Через некоторое время на место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину.