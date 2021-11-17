Гаражи, незаконно установленные на муниципальной земле, препятствуют благоустройству дворовых и...

Гаражи, незаконно установленные на муниципальной земле, препятствуют благоустройству дворовых и общественных территорий, прокладке новых дорог и использованию земельных участков для строительства. Эти конструкции уродуют облик города, зачастую не используются владельцами по прямому назначению, превращаясь в хранилища всякой рухляди и «убежища» для асоциальных граждан.К слову, именно после демонтажа нелегальных конструкций в Октябрьском районе был благоустроен Соловьиный пруд, во Фрунзенском - пруд на улице Комиссарова и пешеходно-велосипедная дорожка на ул. Соколока-Соколенка, в Ленинском — территория, прилегающая к новому Ледовому дворцу «Владимир». Значительное число нелегальных гаражей демонтируется в связи со строительством Рпенского проезда, сообщает пресс-служба городской администрации.В 2020 году в г. Владимире всего было демонтировано свыше 820 незаконно установленных гаражей. В 2021 году во Владимире запланирован демонтаж свыше 370 незаконно установленных гаражей. На 2022 год во Владимире запланировано к демонтажу более 770 незаконно установленных гаражей.В соответствии с законодательством, если владелец не имеет правоустанавливающих документов (договора аренды земельного участка для размещения металлического гаража), то его гараж является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств владельца. Если собственник незаконно установленного гаража отказывается вывезти его добровольно, в этом случае гараж сносится в принудительном порядке. При этом расходы на демонтаж и транспортировку гаража на место временного хранения также возлагаются на владельца.О предстоящем сносе гаража владелец уведомляется с помощью требования, размещенного на самой постройке. На нем указывается срок добровольного демонтажа – 30 календарных дней. В случае, если в течение этого срока человек, самовольно установивших гараж, не осуществил его демонтаж и вывоз, на данный объект размещается повторное требование с указанием срока добровольного демонтажа – 20 дней. Если владелец вновь никаких мер по добровольному освобождению земельного участка не предпринял и не предъявил доказательств наличия уважительных причин, по которым требование не исполнено, демонтаж и вывоз объекта осуществляется в принудительном порядке.Место хранения принудительно демонтированных гаражей определено Постановлением администрации города Владимира в районе ПГСК-51.Срок хранения принудительно демонтированного металлического гаража составляет 3 месяца, после чего подрядная организация признает гараж и другие материальные ценности бесхозяйными и реализует объект с целью возмещения затрат по хранению имущества.Возврат в течение срока хранения демонтированного и вывезенного объекта и материальных ценностей, обнаруженных внутри них, осуществляется лицу, предъявившему документы, подтверждающие право собственности на это имущество, только после возмещения расходов, связанных с их демонтажем (сносом), вывозом и последующим хранением.Демонтаж и вывоз металлического гаража требует использования спецтехники и грузового автотранспорта, а также погрузки и вывоза на свалку оставшегося после демонтажа мусора. Поэтому стоимость принудительного демонтажа одного гаража, в среднем, составляет от 15 до 25 тысяч рублей.Во избежание дополнительных расходов мэрия рекомендует владельцам незаконных металлических гаражей в разумные сроки освободить занятые земельные участки, самостоятельно вывезти самовольно установленные объекты, обеспечить после сноса уборку территории и восстановить благоустройство.Также мэрия сообщает, что «закон о гаражной амнистии» не распространяется на незаконно установленные некапитальные гаражи.Фото: vladimir-city.ru/