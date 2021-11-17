Материнство в 21 веке как миссия, служение и вызов. Межрегиональная научно-практическая...

"Материнство в 21 веке как миссия, служение и вызов". Межрегиональная научно-практическая конференция под таким названием стартовала сегодня во Владимире.Организаторы пятых по счёту чтений имени Мухлисы Буби - мусульманская община региона и администрация областного центра. Главная цель этих встреч - ещё раз напомнить о роли женщины в каждой судьбе и в любой религии. Почтительное отношение к женщине, её материнскому началу широко представлено и в исламе. Эта тема неразрывна связана с семейными ценностями. Поэтому возвышение статуса отца и матери в обществе должно укрепить институт семьи и брака, считают участники. И в качестве резолюции предлагают усилить формирование современного образа родительства, основываясь на традиционных представлениях о семье и браке через кинематограф, литературу и общественные дискуссии.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- У добрых дел, как мне кажется, должна быть национальность, особенно, если она окрашена в национальные народные традиции. И сегодня мы наблюдаем на примере очень активной работы нашей мусульманской общины очень хорошую тему развития семейных ценностей. Причём здесь много многодетных семей, что очень важно и мы от лица администрации города Владимира ,естественно, продолжим поддержку этой большой благородной работы и желаем нашим коллегам исключительно успехов.