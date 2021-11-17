Сегодня во Владимире в центре современной культуры Флигель открывается выставка Бэнкси и уличное...

Сегодня во Владимире в центре современной культуры "Флигель" открывается выставка "Бэнкси и уличное искусство".Посетители, по уверению организаторов выставки, увидят подлинные работы известного уличного художника - подписанные и сертифицированные. Помимо его работ, на выставке будут картины художников из Лондона, Пекина, Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. Бэнкси - псевдоним английского анонимного стрит-арт-художника. Никто никогда не видел его лица.