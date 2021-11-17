Власти обещают разобраться с проблемой до конца года.

Владимирские власти пообещали до конца года решить роблему с Информацию озвучил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.На сентябрь количество просроченных рецептов составляло 5500, а сейчас их число сократилось до трёх тысяч.«Причина – сбои в оформлении закупок», - пояснил глава ведомства.Он считает, что виноваты в этом бывшие руководители депздрава, которые не смогли правильно выстроить управление региональной медициной. Сейчас на закупку медикаментов выделены дополнительные средства. Идут электронные аукционы.«Процедура торгов весьма длительная. Мы обновили руководство лекарственного отдела. Губернатор держит вопрос на личном контроле. До конца года постараемся обеспечить всех льготников», - подчеркнул Константин Баранов.Напомним, что проблемы с выдачей препаратов по рецептам начались в начале 2021 года. Своих должностей во время кризиса лишились вице-губернатор Сергей Шевченко и директор облздрава Елена Утемова.Сейчас некоторые владимирцы вынуждены покупать жизненно важные медикаменты за свой счёт, а потом через