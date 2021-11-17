Как сообщает департамент социальной защиты населения, на эти цели уже потрачено 819 млн рублей.

Во Владимирской области с начала года жилищные субсидии получили 52,5 тысячи семей. В среднем в месяц господдержкой пользуются 38 тысяч семей, из которых свыше 14 тысяч имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Ещё 24 тысячи получателей – это пенсионеры.Как сообщает департамент социальной защиты населения, на эти цели уже потрачено 819 млн рублей. Средний размер выплаты составил 2106 рублей. При этом у 17 тысяч пар компенсации по ЖКУ полностью покрывают расходы на их оплату.Напомним, что право на выплату имеют семьи, расходы которых на оплату коммуналки превышают 22% дохода. Для одиноких неработающих пенсионеров порог снижен до 18%.Размер субсидии зависит от дохода семьи. Она устанавливается на полгода. Документы подаются в учреждения соцзащиты.